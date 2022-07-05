General Motors надто повільно нарощує виробництво електричних Hummer, але обіцяє надолужити.

Наразі виробник має замовлень на 77 тисяч автомобілів, але випускає їх всього 12 на день. За таких темпів виробництва останнім у черзі доведеться чекати 17 років. Щоб цього не сталось, GM робить все можливе.

Також цікаво перший тест-драйв електричного Hummer EV

Концерн GM у Детройті суттєво оновив завод. Тепер там близько 700 робітників виробляють новий електричний Hummer. Для реновації заводу було проінвестовано 2,2 мільярда доларів. Причина повільного виробництва – у нестачі компонентів та повністю новій конструкції автомобіля, а виробник хоче забезпечити належну якість для усіх “Хаммерів”.

Hummer EV вперше представили на Чиказькому автосалоні в лютому минулого року. GM очікує, що виробництво різко зросте в другій половині року, коли компанія почне використовувати власні акумуляторні батареї від спільного підприємства з LG Energy Solution.

Для Hummer, що виготовлялись досі, використовувалися імпортовані батареї LG.

Таким чином з сотень поставки зростуть до тисяч одиниць.

Клієнти готові чекати на Hummer EV через його унікальні характеристики. За словами представника GM, Hummer має довший запас ходу та швидший час зарядки, ніж конкуренти, а також має інші особливості, через які його важко порівнювати з іншими електромобілями на ринку.