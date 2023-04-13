В этом году компания BYD отмечает 20 лет с начала производства автомобилей. По случаю юбилея выпущен компактный бюджетный электромобиль.

Первой моделью подразделения BYD Auto в 2003 году стал предельно простой и дешевый хэтчбек Flyer на базе Suzuki Alto, то есть переименованный Qinchuan QCJ7081, доставшийся новоиспеченному автопроизводителю вместе с выкупленным автозаводом Xian Qinchuan.

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Через два десятилетия компания BYD прошла колоссальный путь, стала крупным игроком на рынке КНР и постепенно развивает экспорт своих электромобилей. Символично, что к этому юбилею фирма снова возвращается в сегмент самых маленьких автомобилей, с которого и начинала.

Новая модель класса A+ называется BYD Seagull (т.е. «Чайка») и входит в обширное «океанское» семейство электромобилей. Фактически это уменьшенная и упрощенная версия модели BYD Dolphin, которая в Китае пользуется очень хорошим спросом (ежемесячно расходится по 25 тысяч штук), ведь их роднит платформа e3.0, унифицированные узлы и единственная дизайнерская идея.

BYD Seagull больше, чем известные нам модели Kia Picanto или Chevrolet Spark: длина – 3780 мм. А по ширине (1715 мм) и высоте (1540) китайская пятидверка превосходит их. Даже колесная база у нее длиннее: 2500 мм против 2476 мм у Гранты. Машинка имеет колеса диаметром 15 или 16 дюймов, вся светодиодная оптика.

Интерьер оформлен почти так, как у старших собратьев, но в деталях он проще. Перед водителем установлен пятидюймовый экран, медиасистема имеет дисплей диагональю 10,1 дюйма. За управление трансмиссией отвечает барабанчик, расположенный в ряде кнопок по центру передней панели. Есть кондиционер и круиз-контроль. На втором ряду — ровный пол, но только два посадочных места. Спинка заднего дивана складывается целиком, и в этом случае объем багажника составляет 930 литров.

BYD Seagull имеет передний привод с электромотором мощностью 75 л.с., момент – 135 Нм. На выбор есть две литий-железо-фосфатные тяговые батареи семейства Blade, емкость – 30,08 кВт·ч и 38,88 кВт·ч, а паспортный пробег на одной зарядке – 305 и 405 км соответственно. Ранее 30,7 кВт∙ч было у базовой версии хэтчбека BYD Dolphin, но ее недавно предусмотрительно убрали из гаммы, оставив лишь варианты с аккумулятором емкостью 44,9 кВт∙ч. Максимальная скорость "Чайки" – 130 км/ч.

Вживую BYD Seagull предстанет уже на следующей неделе на автосалоне в Шанхае. А продажи должны начаться до конца весны. По предварительной информации, младший хэтчбек обойдется в 12—15 тысяч долларов, тогда как за Dolphin в Китае сейчас просят от 17 тысяч.