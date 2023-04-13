Цього року компанія BYD відзначає 20 років від початку виробництва автомобілів. З нагоди ювілею випущений компактний бюджетний електромобіль.

Першою моделлю підрозділу BYD Auto в 2003 році став гранично простий і дешевий хетчбек Flyer на базі Suzuki Alto, тобто перейменований Qinchuan QCJ7081, який дістався новоспеченому автовиробнику разом з викупленим автозаводом Xian Qinchuan.

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За два десятиліття компанія BYD пройшла колосальний шлях, стала великим гравцем на ринку КНР та поступово розвиває експорт своїх електромобілів. Символічно, що до цього ювілею фірма знову повертається до сегмента найменших автомобілів, з якого і починала.

Нова модель класу A+ називається BYD Seagull (тобто «Чайка») і входить у велике «океанське» сімейство електромобілів. Фактично це зменшена і спрощена версія моделі BYD Dolphin, яка в Китаї має дуже хороший попит (щомісяця розходиться по 25 тисяч штук), адже їх ріднить платформа e3.0, уніфіковані вузли та єдина дизайнерська ідея.

BYD Seagull більший, ніж відомі нам моделі Kia Picanto або Chevrolet Spark: довжина - 3780 мм. А по ширині (1715 мм) та висоті (1540) китайська п'ятидверка перевершує їх. Навіть колісна база у неї довша: 2500 мм проти 2476 мм у Гранти. Машинка має колеса діаметром 15 або 16 дюймів, вся світлодіодна оптика.

Інтер'єр оформлений майже так, як у старших побратимів, але в деталях він простіше. Перед водієм встановлений п'ятидюймовий екран, медіасистема має дисплей діагоналлю 10,1 дюйма. За керування трансмісією відповідає барабанчик, розміщений у низці кнопок по центру передньої панелі. Є кондиціонер та круїз-контроль. На другому ряду — рівна підлога, але лише два посадочні місця. Спинка заднього дивана складається цілком, і в цьому випадку об'єм багажника складає 930 літрів.

BYD Seagull має передній привід з електромотором потужністю 75 к.с., момент - 135 Нм. На вибір є дві літій-залізо-фосфатні тягові батареї сімейства Blade, ємність – 30,08 кВт∙год та 38,88 кВт∙год, а паспортний пробіг на одній зарядці – 305 та 405 км відповідно. Раніше 30,7 кВт∙год було у базової версії хетчбека BYD Dolphin, але її нещодавно завбачливо прибрали з гами, залишивши лише варіанти з акумулятором ємністю 44,9 кВт∙год. Максимальна швидкість "Чайки" - 130 км/год.

Наживо BYD Seagull постане вже наступного тижня на автосалоні в Шанхаї. А продажі мають розпочатися до кінця весни. За попередньою інформацією, молодший хетчбек коштуватиме 12—15 тисяч доларів, тоді як за Dolphin у Китаї зараз просять від 17 тисяч.