Англійський стартап побудував найдешевший електрокар. Квадрицикл Ark Zero коштує лише 7,7 тисяч доларів.

Де-юре Ark Zero відноситься до класу квадрициклів, тобто на нього не поширюється низка вимог, як наявність систем активної і пасивної безпечними. Тому й коштує він небагато. Поки що Zero можна купити тільки в Сполученому Королівстві. Але згодом машина вийде на інші ринки.

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Крихітні Ark Zero, в салоні якого помістяться дві людини і собака, називають найдешевшим електрокаром Сполученого Королівства - всього 7,7 тисяч доларів за фіксовану комплектацію з можливістю вибору одного з чотирьох доступних кольорів.

Але формально це навіть не автомобіль, а квадрицикл, аналог Citroen Ami та його різновидів, Opel Rocks Electric та Fiat Topolino. Вимоги до такої техніки помітно м'якше, ніж загалом і пояснюється ціна.

Кузов Zero зроблений з алюмінію, тому краще розподіляє енергію удару в разі зіткнення, менше важить і стійкий до корозії. Довжина електрокара складає 2,5 метри. Сидіння встановлені один за одним, завдяки чому загальна ширина трохи перевищує 1,2 метра.

В оснащення входять люк, камера заднього виду та медіасистема з можливістю підключення смартфона через Bluetooth.

Єдиний електродвигун потужністю три кінські сили встановлений на задній осі. Місткість літій-іонної батареї - 80 ампер-години, запас ходу по циклу WMTC - 81 кілометр.

Зарядка квадрицикла займає 6-8 годин. Поки Zero можна купити тільки у Великій Британії (доставки доведеться чекати 3-4 місяці), але в майбутньому географія продажів розшириться.

Також у планах Ark Motors випустити електричну модель А-класу та запустити у Лондоні сервіс безпілотних таксі.