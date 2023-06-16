Английский стартап построил самый дешевый электрокар. Квадрицикл Ark Zero стоит всего 7,7 тысячи долларов.

Де-юре Ark Zero относится к классу квадрициклов, то есть на него не распространяется ряд требований как наличие систем активной и пассивной безопасными. Потому и стоит он немного. Пока что Zero можно купить только в Соединенном Королевстве. Но потом машина выйдет на другие рынки.

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Крошечные Ark Zero, в салоне которого поместятся два человека и собака, называют самым дешевым электрокаром Соединенного Королевства - всего 7,7 тысячи долларов за фиксированную комплектацию с возможностью выбора одного из четырех доступных цветов.

Но формально это не автомобиль, а квадрицикл, аналог Citroen Ami и его разновидностей, Opel Rocks Electric и Fiat Topolino. Требования к такой технике заметно мягче, чем в общем-то и объясняется цена.

Кузов Zero сделан из алюминия, поэтому лучше распределяет энергию удара в случае столкновения, меньше весит и устойчив к коррозии. Длина электрокара составляет 2,5 метра. Сидения установлены один за другим, благодаря чему общая ширина немного превышает 1,2 метра.

В оснастку входят люк, камера заднего вида и медиасистема с возможностью подключения смартфона через Bluetooth.

Единственный электродвигатель мощностью три лошадиные силы установлен на задней оси. Емкость литий-ионной батареи – 80 ампер-часа, запас хода по циклу WMTC – 81 километр.

Зарядка квадрицикла занимает 6-8 часов. Пока Zero можно купить только в Великобритании (доставки придется ждать 3-4 месяца), но в будущем география продаж расширится.

Также в планах Ark Motors выпустить электрическую модель класса А и запустить в Лондоне сервис беспилотных такси.