Двухместный Silence S04 достигает всего 2,28 м в длину, но имеет вместительный багажник. Для удобства батарея электромобиля выполнена съемной.

Испанский производитель электроскутеров Silence приступил к производству своей первой модели S04. Миниатюрный городской электрокар, представленный еще в 2021 году, выходит на европейский рынок. Об этом сообщает сайт испанской компании.

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Silence S04 – двухместный электрический ситикар с футуристическим дизайном. По длине авто можно сравнить со Smart, однако его ширина гораздо меньше.

Цена Silence S04 составляет от 7 500 до 10 180 евро.

Габариты Silence S04:

длина - 2282 мм;

ширина - 1268 мм;

высота - 1573 мм;

масса - 435 кг.

В салоне сиденье пассажира сдвинуто назад по сравнению с водительским. Также у компактного авто достаточно вместительный 247-литровый багажник.

Сначала в продажу поступила топовая версия L7e за 10180 евро. Она оснащена двигателем на 19 л. и развивает 85 км/ч, а разгон до 50 км/ч занимает 7 секунд. Диаметр разворота авто - всего 7 м.

Два аккумулятора емкостью 5,6 кВт∙ч каждый обеспечивают запас хода 149 км. При необходимости их можно легко снять и подзарядить дома или заменить заряженной батареей на специальной станции. Также для удешевления авто его предлагают купить без батареи – ее можно взять в лизинг.

Позже появится более доступный (7 500 евро) вариант L6e мощностью всего 8 л. с. Он сможет развивать 45 км/ч и для его управления во многих европейских странах не нужны права. Батарея у него только одна, поэтому запас хода составит около 70-75 км.