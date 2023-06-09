Двомісний Silence S04 сягає всього 2,28 м у довжину, але має місткий багажник. Для зручності батарею електромобіля можна швидко замінити.

Іспанський виробник електроскутерів Silence розпочав виробництво своєї першої моделі S04. Мініатюрний міський електрокар, представлений ще 2021 року, виходить на європейський ринок. Про це повідомляє сайт іспанської компанії.

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Silence S04 — двомісний електричний сітікар з футуристичним дизайном. За довжиною авто можна порівняти зі Smart, проте його ширина набагато менша.

Ціна Silence S04 складає від 7 500 до 10 180 євро

Габарити Silence S04:

довжина — 2282 мм;

ширина — 1268 мм;

висота — 1573 мм;

маса — 435 кг.

У салоні сидіння пасажира зсунуте назад у порівнянні з водійським. Також у компактного авто досить місткий 247-літровий багажник.

Спочатку в продаж надійшла топова версія L7e за 10 180 євро. Вона оснащена двигуном на 19 к. с. та розвиває 85 км/год, а розгін до 50 км/год займає 7 секунд. Діаметр розвороту авто — лише 7 м.

Два акумулятори ємністю 5,6 кВт∙год кожен забезпечують запас ходу 149 км. При необхідності їх можна легко зняти і підзарядити вдома або замінити на заряджену батарею на спеціальній станції. Також для здешевлення авто його пропонують купити без батареї — її можна взяти у лізинг.

Пізніше з'явиться доступніший (7 500 євро) варіант L6e потужністю всього 8 к.с. Він зможе розвивати 45 км/год і для керування ним у багатьох європейських країнах не потрібні права. Батарея в нього лише одна, тому запас ходу становитиме близько 70-75 км.