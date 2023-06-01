Шведський стартап хоче стати Ikea серед електромобілів. Компанія планує вийти на ринок із крихітними компактними автомобілями вартістю 11 000 доларів США

Luvly планує розфасовувати запчастини для автомобілів і відправляти їх на «мікрофабрики» неподалік від місця проживання клієнтів. Якби Ikea створила електромобіль, він міг би виглядати трохи схожим на Luvly O.

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Чим Luvly O відрізняється від інших маленьких електромобілів? Ідея полягає в тому, щоб упакувати деталі кожного автомобіля в плоску упаковку — подібно до Ikea Malm, Kallax або Billy — і потім зібрати їх на «мікрофабриках» поблизу клієнтів, скорочуючи викиди та витрати на доставку.

Чарівний маленький EV має на меті вирішити деякі великі проблеми, будучи доступнішим, ефективнішим і безпечнішим, ніж інші електричні пропозиції.

«Luvly було засновано на вірі в те, що негативні аспекти автомобілів — екологічна шкода, вартість, небезпека для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, неефективність простору — можна пом’якшити шляхом поєднання сучасних технологічних рішень із футуристичним дизайном», — каже Хокан Лутц, генеральний директор і засновник Luvly.

Автомобіль коштуватиме близько 10 000 євро, що еквівалентно приблизно 10 700 доларів США. Він матиме максимальну швидкість приблизно 90 кілометрів на годину. Однак Luvly O запропонує лише близько 100 км запасу ходу. Його батареї є знімними, що означає, що власники можуть замінити повністю заряджені, а не чекати на зарядній станції.