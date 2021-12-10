Комплекс включає п’ять твердотілих датчики LIDAR, вісім камер, власне програмне забезпечення та додатковий радар міліметрового діапазону. Усе це готове до інтеграції у транспортний засіб і коштує лише 10 000 доларів.

Система автоматизованого управління від DeepRoute може бути встановлена на автомобілі різних моделей та класів, не знижує продуктивність та працездатність у щільному трафіку в години-пік, а головне – дозволяє користувачеві подорожувати, прибравши руки з керма. Згідно з класифікацією SAE, четвертий рівень автономності вимагає від водія лише слідкувати за дорогою, щоб у разі необхідності взяти управління на себе.

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Комплекс від DeepRoute перевершує за можливостями фірмовий “Автопілот” Tesla і на рівень вищий за систему від Mercedes, яка щойно отримала схвалення від німецького уряду на використання на громадських дорогах.

Фактично, четвертий рівень автономності дозволяє не лише не тримати руки на кермі, а взагалі не бути присутнім в автомобілі, оскільки контроль за управлінням може здійснюватись віддалено. Такий підхід застосовує, наприклад, Waymo.

Що особливо вражає у комплексі DeepRoute-Driver 2.0, так це його ціна – лише 10 000 доларів. Для системи, яка використовує складний комплекс сенсорів та датчиків, камер, а головне, програмного забезпечення, це справді збиткова ціна. Щобільше, DeepRoute вважає, що ціна може бути ще знижена, оскільки весь ланцюжок постачальників розвивається та росте. Крім того, стартап з офісами в китайському Шеньчжені та американському Фрімонті, впевнений у своїй здатності знайти баланс між дорогими і ефективними системами, як Waymo, та більш доступними, але обмеженими системами, як Tesla.

На відео нижче показано автомобіль, оснащений системою автономного водіння DeepRoute-Driver 2.0, який переміщується в годину пік у центрі Шеньчженя. Під час тест-драйву автомобіль виконує звичайні маневри, такі як гнучка зміна смуги руху, поступитись дорогою пішоходам. Згідно з DeepRoute.ai, система була активована на всьому маршруті.

Наразі DeepRoute ще не знайшов клієнта для свого продукту. Речник стартапу сказав, що люди з кількох “великих автовиробників” випробували поїздки на машинах, з інтегрованим комплексом і “були вражені функціональністю, а також ціною”. Таким чином, найближчим часом має з’явитися великий контракт.