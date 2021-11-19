Каліфорнійський стартап HyperloopTT (Hyperloop Transportation Technologies), заснований у 2013 році, раніше відкрив тестовий тунель Гіперлуп, а тепер представив пасажирську капсулу для нього.

Кабіна капсули HyperloopTT поєднує кращі рішення з салонів літаків та залізничних вагонів високого класу, а також додає технологічність, якої не має повітряний та рейковий транспорт.

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Hyperloop Transportation Technologies була створена з використанням підходу колективного співробітництва (краудсорсінгу) для розробки комерційних транспортних систем по всьому світу на основі концепції Hyperloop.

Передбачається, що пасажирські та вантажні транспортні капсули зможуть переміщуватись у спеціальних тунелях на швидкостях, доступних хіба що літакам, і багато компаній працюють над втіленням цього бачення в реальність.

HyperloopTT з Лос-Анджелеса кілька років тому оголосила, що розробила повномасштабний тестовий трек, а нещодавно представила свій HyperPort, призначений для перевезення вантажів.

Фото: вантажний термінал HyperPort / Hyperloop Transportation Technologies

Тепер компанія HyperloopTT вперше показала, як буде виглядати пасажирська капсула. Дизайн зосереджений на безпеці, комфорті, розвагах та продуктивності, в оздобленні використано найсучасніші матеріали та технології. Інтер'єр салону виконаний з міцних і екологічно чистих матеріалів та здатен вмістити до 30 пасажирів. У капсулі також знайшлось місце для багажних відсіків, снек-бару та вбиральні.

Є штучне світло з денним і нічним режимами, які не дозволять пасажирам відчувати клаустрофобію. Оскільки це закритий простір, HyperloopTT також забезпечив капсулу очищувачем повітря, здатним знищувати шкідливі мікроби, віруси та бактерії.

Фото: пасажирська капсула HyperloopTT / Autoevolution

Кожне сидіння буде мати камеру для розпізнавання обличчя та індивідуальний сенсорний планшет. Також буде регульований мікроклімат, а пасажири зможуть заряджати свої пристрої бездротовим способом. Крім того, вони зможуть з’єднувати свої пристрої з екранами капсули.



Наразі компанія готується до інтеграції капсули у свою експериментальну транспортну магістраль, але коли розпочнеться комерційна експлуатація системи, HyperloopTT поки не повідомляє.