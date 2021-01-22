Проект Hyperloop Mojave Desert Campus передбачає будівництво комплексу посеред пустелі. Концепція передбачає повну автономність у енергоресурсах та воді, а також отримання данних про зовнішній світ з персональних гаджетів пасажирів.

Оаза посеред пустелі забезпечить мандрівників не лише чистою водою та затінком, а й можливістю подорожувати на величезні відстані за лічені хвилини. Проект бюро Pada Labs переосмислює транспортування у форматі екологічно чистого, швидкого і безаварійного сполучення.

Дізнайтесь також: "Пластиковий асфальт" почали використовувати в Лос-Анджелесі

Проект Ілона Маска Hyperloop перебуває на стадії розробки, причому ним займається не лише його компанія. Капсульні магістралі типу “Гіперлуп” мають намір запустити у кількох країнах світу і різні компанії ведуть свої розробки у цьому напрямку паралельно.

Концепція Hyperloop Mojave Desert Campus базується на п’яти основних принципах: незалежності від ресурсів, самодостатності, захищеності і надійності конструкції, інтегрованості та гнучкості використання.



“Стійкість” охоплює поняття самодостатність та незалежність. Сонячне світло дозволяє виробляти електричну енергію із сонячних панелей, розміщених на об'єкті, тоді як системи збору дощової води та її рециркуляції, розташовані всередині, розподіляють зібрану та перероблену воду в будівлю та зрошувальну систему внутрішніх дворів для живлення рослинності.

Циклічна форма дає можливість створювати вітрові коридори та сприяти пасивній вентиляції інтер’єру. Іншим шаром стійкості є інклюзивна властивість конструкції. Кампус об’єднує чотири типи будівель, кожна з яких має унікальні особливості, функції та користувачів.

Форма кампусу являє собою симбіоз між природним ландшафтом та передовими технологіями сучасності. Будівля була спроектована так, щоб плавно підніматися над пустелею Мохаве у Неваді.