Проект Hyperloop Mojave Desert Campus предусматривает строительство комплекса посреди пустыни. Концепция предусматривает полную автономность в энергоресурсах и воде, а также получение данных о внешнем мире с персональных гаджетов пассажиров.

Оазис посреди пустыни обеспечит путешественников не только чистой водой и тенью, но и возможностью путешествовать на огромные расстояния за считанные минуты. Проект бюро Pada Labs переосмысливает транспортировку в формате экологически чистого, быстрого и безаварийного сообщения.

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Проект Илона Маска Hyperloop находится на стадии разработки, причем им занимается не только его компания. Капсульные магистрали типа "Гиперлуп" намерены запустить в нескольких странах мира и различные компании ведут свои разработки в этом направлении параллельно.

Концепция Hyperloop Mojave Desert Campus базируется на пяти основных принципах: независимости от ресурсов, самодостаточности, защищенности и надежности конструкции, интегрированности и гибкости использования.

"Устойчивость" охватывает понятие самодостаточности и независимости. Солнечный свет позволяет производить электрическую энергию с солнечных панелей, размещенных на объекте, тогда как системы сбора дождевой воды и ее рециркуляции, расположенные внутри, распределяют собранную и переработанную воду в здание и оросительную систему внутренних дворов для питания растительности.

Циклическая форма дает возможность создавать ветровые коридоры и способствовать пассивной вентиляции интерьера. Другим слоем устойчивости является инклюзивное свойство конструкции. Кампус объединяет четыре типа зданий, каждое из которых имеет уникальные особенности, функции и пользователей.

Форма кампуса представляет собой симбиоз между естественным ландшафтом и передовыми технологиями современности. Здание было спроектировано так, чтобы плавно подниматься над пустыней Мохаве в Неваде.