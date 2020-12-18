Багатомільйонний мегаполіс генерує величезні обсяги пластикових відходів і має величезні проблемами з трафіком і дорогами – "пластиковий асфальт" може стати вирішенням одразу двох проблем.

Компанія NEO обіцяє Лос-Анджелесу колосальний зиск від застосування переробленого пластику у будівництві автомобільних доріг. Аби перевірити ефективність такого типу покриття, “пластиковий асфальт” поклали біля будівлі Disney Hall.

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Близько 150 тисяч пластикових пляшок потрібно для укладення 1 милі (1600 метрів) “пластикового асфальту” шириною в одну смугу.

Згідно з повідомленням TechniSoil, компанії, що стоїть за брендом Neo, вона відремонтувала частину вулиці біля знаменитого концертного залу “Діснея” за допомогою суміші зі сполучником із переробленого пластику. Цей конкретний шматок дороги був обраний тому, що він частіше за інші ділянки потребує ремонту.Neo стверджує, що матеріал на основі переробленого пластику є на 60% міцнішим, ніж звичайний асфальт.

Суміш Neo також використовує перероблений асфальт, відшліфований від дорожнього покриття, що додатково зменшує відходи та заперечує необхідність використання нового бітуму, який є надзвичайно енергоємним для виготовлення.

Цей пілотний проект контролюється Бюро вуличних служб Лос-Анджелеса та TechniSoil. Його кінцева мета – перевірити, чи можливо використовувати Neo на усіх дорогах Лос-Анджелесу.