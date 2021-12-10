Комплекс включает пять твердотельных датчиков LIDAR, восемь камер, собственное программное обеспечение и дополнительный радар миллиметрового диапазона. Все это готово к интеграции в транспортное средство и стоит всего 10 000 долларов.

Система автоматизированного управления от DeepRoute может быть установлена на автомобили разных моделей и классов, не снижает производительность и работоспособность в плотном трафике в часы пик, а главное – позволяет пользователю путешествовать, убрав руки с руля. Согласно классификации SAE, четвертый уровень автономности требует от водителя лишь следить за дорогой, чтобы в случае необходимости взять управление на себя.

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Комплекс от DeepRoute превосходит по возможностям фирменный “Автопилот” Tesla и на уровень выше системы от Mercedes, которая только что получила одобрение от немецкого правительства на использование на общественных дорогах.

Фактически, четвертый уровень автономности позволяет не только не держать руки на руле, а вообще не присутствовать в автомобиле, поскольку контроль за управлением может осуществляться удаленно. Такой подход применяет, например, Waymo.

Что особенно поражает в комплексе DeepRoute-Driver 2.0, так это его цена – всего 10 000 долларов. Для системы, которая использует сложный комплекс датчиков и датчиков, камер и, самое главное, программного обеспечения, это действительно убыточная цена. Более того, DeepRoute считает, что цена может быть еще снижена, поскольку вся цепочка поставщиков развивается и растет. Кроме того, стартап с офисами в китайском Шэньчжэне и американском Фримонте уверен в своей способности найти баланс между дорогими и эффективными системами, как Waymo, и более доступными, но ограниченными системами, как Tesla.

На видео ниже показан автомобиль, оснащенный системой автономного вождения DeepRoute-Driver 2.0, который перемещается в час пик в центре Шэньчжэня. Во время тест-драйва автомобиль выполняет обычные маневры, такие как гибкая смена полосы движения, уступить дорогу пешеходам. Согласно DeepRoute.ai, система была активирована на всем маршруте.

Пока DeepRoute еще не нашел клиента для своего продукта. Представитель стартапа сказал, что люди из нескольких “крупных автопроизводителей” испытали поездки на машинах с интегрированным комплексом и “были удивлены функциональностью, а также ценой”. Таким образом, в ближайшее время должен появиться крупный контракт.