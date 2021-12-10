Компания Mercedes-Benz получила разрешение регулирующих органов на использование системы автономного управления на некоторых дорогах Германии.

Компания Mercedes-Benz получила разрешение на распространение своего пакета Drive Pilot – пользователи смогут использовать его во время движения немецкими автобанами, но только на скорости до 60 км/час. Drive Pilot была одобрена как система автономного управления третьего уровня. Продукт Mercedes-Benz позволит водителям убирать руки с руля в неспешно движущемся транспортном потоке. Это должно быть удобно во время движения в пробке.

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Немецкий автопроизводитель заявляет, что Drive Pilot позволит водителям отвлекаться от движения для выполнения некоторых второстепенных действий, таких как разговоры по аудио или видеосвязи, отправка электронных писем, серфинг в интернете и даже просмотр фильмов.

Mercedes-Benz получила разрешение на использование своей системы автономного управления только в Германии, но заявила, что стремится получить одобрение регулирующих органов и в других странах. Drive Pilot станет доступной для владельцев автомобилей S-Class и EQS с середины следующего года. Mercedes-Benz еще не решила, какую плату будет взимать с пользователей.

Добавим, что Tesla столкнулась с проблемами со своей технологией помощи водителю на европейском автомобильном рынке после того, как в прошлом году немецкий суд запретил компании позиционировать ее как “автопилот”, заявив, что это слово вводит в заблуждение потребителей относительно ее возможностей.

Mercedes-Benz – не первый автопроизводитель, который предлагает систему автономного управления третьего уровня в серийных автомобилях. Honda получила одобрение японских регулирующих органов на использование такой системы в автомобиле Legend еще в прошлом году.