Шведский стартап хочет стать Ikea посреди электромобилей. Компания планирует выйти на рынок с крошечными компактными автомобилями стоимостью 11 000 долларов США

Luvly планирует расфасовывать запчасти для автомобилей и отправлять их на микрофабрики неподалеку от места жительства клиентов. Если бы Ikea создала электромобиль, он мог бы выглядеть чуть-чуть похожим на Luvly O.

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Чем отличается Luvly O от других маленьких электромобилей? Идея состоит в том, чтобы упаковать детали каждого автомобиля в плоскую упаковку – подобно Ikea Malm, Kallax или Billy – и затем собрать их на «микрофабриках» вблизи клиентов, сокращая выбросы и расходы на доставку.

Очаровательный маленький EV имеет целью решить некоторые большие проблемы, будучи более доступным, эффективным и безопасным, чем другие электрические предложения.

«Luvly было основано на вере в то, что негативные аспекты автомобилей – экологический вред, стоимость, опасность для пешеходов и других участников дорожного движения, неэффективность пространства – можно смягчить путем сочетания современных технологических решений с футуристическим дизайном», – говорит Хокан Лутц, генеральный директор и основатель Luvly.

Автомобиль обойдется около 10 000 евро, что эквивалентно примерно 10 700 долларов США. Он получит максимальную скорость примерно 90 километров в час. Однако Luvly O предложит всего около 100 км запаса хода. Его батареи съемные, что означает, что владельцы могут заменить полностью заряженные, а не ждать зарядной станции.