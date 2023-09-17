Владельцев электромобилей в штате Флорида (США) облагают налогами в размере 200 долларов, чтобы компенсировать потерянный налоговый доход от традиционного горючего.

Государство использует налоги от продажи ископаемого топлива для оплаты транспортных проектов и теперь из-за активного роста парка электромобилей забеспокоилось: к 2040 году доходы могут упасть на 20 процентов.

Теперь владельцам электромобилей во Флориде грозит годовая плата в размере 200 долларов, по которой правительство штата планирует хотя бы частично перекрыть налоговый недобор. Пока это еще не узаконено. Документ в виде регионального законопроекта только представлен. Если будет принят, то владельцы электромобилей должны платить дополнительный ежегодный сбор.

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Водители полноценных электромобилей поначалу столкнутся с ежегодной оплатой в размере 200 долларов, а с 2029 года налог вырастет до 250 долларов. Это все будет присоединено к обычному регистрационному сбору, которое во Флориде сейчас колеблется от 50 до 255 долларов США.

По оценкам JD Power and Associates, американцы ежемесячно тратят на заправку от 150 до 200 долларов, но владельцы электромобилей в среднем платят всего 56 долларов в месяц, если заправляются дома, ежегодно экономя 1,7 тысяч долларов. Фото: Shutterstock

Законопроект стремится компенсировать сокращение налоговых поступлений, которое Флорида ожидает в ближайшие годы. Статистика показывает, что жители штата все больше отказываются от классических транспортных средств с двигателем внутреннего сгорания, предпочитая электромобили.

Законопроект представлен сенатором-республиканцем от штата Эдом Хупером. Он возглавляет комитет по ассигнованиям транспорта, туризма и экономического развития и стал последним среди политиков со всей страны, которые сделали подобное предложение своим регионам.

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Напомним, более 30 штатов уже взимают с владельцев электромобилей дополнительную плату за пользование аккумуляторными машинами. Это уже давно действует в штатах Вашингтон, Джорджия, Арканзас и Огайо. Законодатели Техаса в начале этого года также приняли собственные меры по введению ежегодной платы в размере 200 долларов США.

Пока наименьшие налоги на электромобили зафиксированы на Гавайях. Она там составляет 50 долларов, хотя некоторые штаты, такие как Кентукки, пока вообще ничего не взимают. Больше всего пострадали водители электромобилей в Вашингтоне: им приходится отдавать 225 долларов в год.

Продажи электромобилей во Флориде утроились и эти темпы ежегодно будут расти: добавленные в ежегодные сборы налоги на аккумуляторную технику процесс не остановят. Фото: patch.com/florida

Большинство людей все равно считают, что электромобиль будет дешевле в эксплуатации, чем классика ДВС, особенно при зарядке батарей в домашних условиях. Есть много других преимуществ владения электромобилем. Поэтому ежегодные сборы за е-машин уже не смогут остановить переход на электротягу.