Дональд Трамп попросив страйкуючих робітників автомобільної галузі підтримати його на наступних виборах та пообіцяв відновлення галузі. Раніше до тих самих страйкарів зверстався Байден.

Дональд Трамп розкритикував політику Байдена щодо автопрому. Виступивши з промовою в передмісті Детройта в середу, Дональд Трамп, який буде балотуватися в президенти в 2024 році, заявив про крах американської автомобільної промисловості з вини Джо Байдена.

За його словами, галузь зазнає величезних втрат у наступні кілька років через фокус на електрокарах, який обернеться масовим закриттям заводів.

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Політика Байдена вбиває робочі місця та всю галузь, заявив Трамп. Тому не має значення, чого доб'ються страйкуючі співробітники підприємств у найближчі тижні, оскільки “заводи закриють, і машини почнуть виробляти у Китаї та інших місцях”. Трамп зазначив, що це позбавить успішної індустрії Детройт, а також Мічиган — штат, де він недобрав близько 154 тисяч голосів для перемоги три роки тому.

"Я за жодних обставин не дозволю американській автомобільній промисловості померти", - запевнив Трамп.

Дональд Трамп піддав Байдена критиці за його підтримку електромобілів. Інвестиції в “зелену” мобільність він назвав “дурними та безсердечними”, а самі електрокари розкритикував за надто маленький запас ходу та дорожнечу. Байден же, нагадаємо, ухвалив до 2030 року наростити частку електрокарів на ринку США до 50 відсотків.

Заяви Трамп зробив на тлі безпрецедентного страйку робітників автопрому. Американська профспілка United Auto Workers (UAW) 15 вересня оголосила про неї 15 вересня, а цього тижня вона розширилася до 38 автозаводів. До страйкуючих короткочасно приєднувався і Байден. Страйкарі вимагають значного підвищення зарплат, нових пільг та скорочення робочого тижня.

Нагадаємо, що за часів правління Дональда Трампа (з 20 січня 2017 року по 20 січня 2021 року) на американському ринку щорічно продавалось близько 17 млн. авто. Падіння продажів сталось у 2020 році у наслідок паніки навколо коронавірусу – тоді ринок скоротився до 14,7 млн. авто.

Джо Байден вступив на свою посаду на початку 2021 року. В цей рік в США було продано 15,3 млн. нових авто. У 2022 році ринок просів до 13,65 млн. Станом на серпень 2023 року в США було продано 10,31 млн. нових авто.