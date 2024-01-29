В Киеве был замечен первый внедорожник производства Lamborghini – LM002. Этот редкий кроссовер – настоящая мечта любого коллекционера, их ведь было выпущено всего 328 штук.

Этот Lamborghini ранее уже замечали летом прошлого года у подземного паркинга под толстым слоем пыли., однако сейчас заметно, что автомобиль снова используют.

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Этот автомобиль еще в начале 2000-х принадлежал Юрию Косюку, главе агроиндустриального холдинга «МХП», однако нынешний владелец этого кроссовера неизвестен. Уникальность Lamborghini LM002– в его происхождении. Сначала этот рамный внедорожник, оснащенный мощным мотором V12 создавался для американских военных.

И хоть, проиграв тендер более надежному HMMWV, этот внедорожник не попал в ряды вооруженных сил США, LM002 все же использовали по первоначальному назначению. Дело в том, что сотню таких автомобилей заказали военные Ливана, еще 40 штук – вооруженные силы Саудовской Аравии.

За несколько лет производства всего было выпущено 328 автомобилей, и те, что не предназначались для военных, были проданы за океан под кодом LM004 Americana. Именно эта версия считается самой эксклюзивной, и черный экземпляр из Украины, вероятно, один из них.

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Внедорожник Lamborghini LM002 оснащен 5, 2-литровым 455-сильным V12 от суперкара Countach, а также 5-ступенчатой механической КПП и полным приводом. Он разгоняется до 100 км/ч за 7, 7 сек и развивает 210 км/ч. Впрочем, не исключено, что именно этот Lamborghini LM Americana более мощный, ведь малая партия автомобилей получили 5, 8-литровый 495-сильный двигатель.