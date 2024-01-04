Lamborghini работает над активными ступицами колес, которые позволят регулировать углы развала и схождения в движении - например, в активном повороте или на скоростной прямой.

Система Active Wheel Carrier обеспечивает изменение схождения на угол до 6,6 градусов в любом направлении, развал регулируется от 2,5 градусов положительного до 5,5 градусов отрицательного наклона.

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Изменять положение колеса можно в обеих плоскостях одновременно. Обеспечивается это небольшими электродвигателями, которые способны перемещать колесо из одного крайнего положения в другое за четверть секунды.

Автопроизводитель уже тестирует новую систему на задних колесах прототипа на базе Huracan. Инженерам еще нужно найти способ интегрировать активные ступицы в общий комплекс ассистентов водителя, но, по некоторым данным, дебютировать Active Wheel Carrier может уже на следующей модели Huracan в 2024 году.