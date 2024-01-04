Lamborghini працює над активними маточинами коліс, які дозволять регулювати кути розвалу та сходження в русі - наприклад, в активному повороті або на швидкісній прямій.

Система Active Wheel Carrier забезпечує зміну сходження на кут до 6,6 градусів у будь-якому напрямку, розвал регулюється від 2,5 градусів позитивного до 5,5 градусів негативного нахилу.

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Змінювати положення колеса можна в обох площинах одночасно. Забезпечується це невеликими електродвигунами, які здатні переміщати колесо з одного крайнього становища до іншого за чверть секунди.

Автовиробник уже тестує нову систему на задніх колесах прототипу на базі Huracan. Інженерам ще потрібно знайти спосіб інтегрувати активні маточини в загальний комплекс асистентів водія, але, за деякими даними, дебютувати Active Wheel Carrier може вже на наступнику моделі Huracan в 2024 році.