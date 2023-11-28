Саморобна Lamborghini Reventon має двигун від Audi A8 першого покоління.

Копія Lamborghini Reventon побудована колишнім конструктором ЛАЗ Олегом Грицаєм, причому це не перше його саморобне авто. Роботи над цим проєктом зайняли 4 роки.

Читайте також: В Харкові продають унікальний гібрид "Волги" та BMW E34

Кузов авто був зроблений зі склопластику. Клиноподібний дизайн Lamborghini Reventon відносно непогано відтворений і навіть двері відчиняються вгору, як в оригінального суперкара. У салоні встановлені спортивні крісла та передбачено клімат-контроль.

Репліка Lamborghini Reventon збудована на агрегатах Audi A8 першого покоління. Від німецького седана саморобний Reventon отримав 4,2-літровий 300-сильний V8 та автоматичну КПП. З ними автомобіль розганяється до 240 км/год.

Оригінальний Lamborghini Reventon був представлений у 2007 році, було випущений всього у 20 екземплярів. Оригінал має двигун об'ємом 6,5 л, що видає 650 к.с. Максимальна швидкість автомобіля досягає 350 км/год, а прискорення до 100 км/год займає 3,3 секунди. Ціна на старті продажів складала $1,7 млн.