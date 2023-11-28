Самодельная реплика Lamborghini Reventon получила двигатель от Audi A8 первого поколения.

Копия Lamborghini Reventon построена бывшим конструктором ЛАЗ Олегом Грицаем, причем это не первое его самодельное авто. Работы над проектом заняли 4 года.

Читайте также: В Харькове продают уникальный гибрид "Волги" и BMW E34

Кузов авто был сделан из стеклопластика. Клиновидный дизайн Lamborghini Reventon неплохо воспроизведен и даже двери открываются вверх, как у оригинального суперкара. В салоне установлены спортивные кресла и предусмотрен климат-контроль.

Реплика Lamborghini Reventon построена на агрегатах Audi A8 первого поколения. От немецкого седана самодельный Reventon получил 4,2-литровый 300-сильный V8 и автоматическую КПП. С ними автомобиль разгоняется до 240 км/ч.

Оригинальный Lamborghini Reventon был представлен в 2007 году, и выпущен всего в 20 экземпляров. Оригинал имеет двигатель объемом 6,5 л, выдающий 650 л.с. Максимальная скорость автомобиля достигает 350 км/ч, а ускорение до 100 км/ч занимает 3,3 секунды. Цена на старте продаж составляла $1,7 млн.