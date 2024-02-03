Спорткар потрапив в аварію в Беверлі-Хіллз. На щастя, ніхто не постраждав. А от Ferrari евакуаторники ще сильніше пошкодили, намагаючись завантажити на платформу.

Подробиці самої аварії, як й інформації, кому саме належить спорткар, немає. Увагу простих очевидців, які зняли це відео, привернуло те, що Ferrari 458 вивантажували з бортової вантажівки, щоб просто поставити на інший евакуатор. І обидва ці процеси здавалися дуже складними й шкідливими для бідолахи.

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З відео видно, що спорткар врізався в сріблясту Toyota, від чого отримав значні пошкодження як з лівого, так і з правого боку. Подушки безпеки також спрацювали. Колесо з правого боку, на перший погляд, ледь тримається. Судячи з пошкоджень, в кращому разі автомобіль стане “донором” недорогих запчастин для інших 458.

Під час розвантаження Ferrari з першої вантажівки, евакуаторникам довелося потрясти кузов, щоб зняти Ferrari, оскільки спорткар застряг на платформі. І весь цей час здавалося, що суперкар розвалюється.

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Аби завантажити розбитий Ferrari на другий евакуатор, працівники вирішили доєднати до нього лебідку й просто затягти на платформу.

Як виявилось, колеса спорткара після ДТП були заблоковані, але робітників це зовсім не зупинило. Чудово, що бідолашного власника спорткара не було поруч в цей момент, адже такий процес завантаження авто на платформу - напевно один з його найстрашніших снів, який відбувся наяву.

Автор відео припустив, що водій Ferrari перебував у стані алкогольного сп’яніння, підрізав декілька автомобілів й в результаті врізався в припарковану Toyota. Однак, підтвердження цим словам немає.

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Такий Ferrari 458 коштує близько 250 000 доларів. Спорткар оснащений 4,5-літровим двигуном V8, який видає 562 кінські сили 540 Нм крутного моменту. Авто розганяється від 0 до 100 км/год за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість 325 км/год. Проте, тепер вже точно можна сказати, що цей розбитий Ferrari їздить лише зі швидкістю евакуатора.