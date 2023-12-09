Alfa Romeo залишили у майстерні десь у США для дрібного ремонту. Машину зробили, а після цього вирішили перевірити її на ходу. Це закінчилось справжньою автотрощею.

Власник Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio сподівався отримати справний автомобіль, а натомість приїхав за викликом поліції і побачив купу металу. Більше того його покалічена автівка перебувала у компанії не менш потрощених Porsche 911 і Mercedes-Benz GLE-Class.

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Alfa Romeo з 2,9-літровим двигуном V6 і подвійним турбонаддувом з потужністю в 503 к.с., виявилась наверху Porsche та Mercedes-Benz, а таке не часто побачиш.

Підозра, що автослюсар був напідпитку, не підтвердилася. Його за кермом цієї “Альфи” підрізав мікроавтобус. Щоб ухилитися від зіткнення, водій відремонтованої Alfa Romeo взяв трохи вбік, але йому якоїсь долі секунди не вистачило для уникнення зіткнення з деревом. І тут почалося.

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Після злету він приземлився на дах Porsche 911, майже перетворивши його на кабріолет. Трохи менші пошкодження отримав Mercedes GLE, який зупинив неконтрольований зсув по дорозі Alfa Romeo. Щоправда, GLE при цьому зумів штурхнути Dodge Charger SRT Hellcat.

Найбільше не пощастило власнику Giulia, який лише п’ять місяців тому придбав машину. Він їздив акуратно й дотримувався ПДР. Автомобіль мав нестандартний вихлоп і нещодавно був заклеєний вініловою плівкою.

На щастя, ніхто з водіїв не постраждав. Яке юридичне та фінансове покарання понесе автослюсар, який спричинив автотрощу, невідомо. Поки що відповідальність за аварію перед власником Alfa Romeo несе майстерня, оскільки вона взялася в роботу транспортний засіб і мала його повернути в справному стані.