У мережі з’явився рендеринг субкомпактного кросовера Alfa Romeo 2024 року.

Модель B-сегменту, яку раніше називали «Brennero», матиме іншу назву, коли вона надійде в продаж у 2024 році. Про це нещодавно повідомив генеральний директор Жан-Філіп Імпарато, який сказав, що остаточне рішення буде прийнято в червені, оголошення заплановано на вересень.

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Новий кросовер може відродити старе ім’я MiTo, натякнув у минулому легендарний італійський бренд. Однак Alfa Romeo ясно дала зрозуміти, що духовний наступник буде більш практичним, якщо матиме задні двері, що має сенс, враховуючи, що Jeep Avenger є п’ятидверним кросовером. Модель Sub-Tonale також матиме глибокі зв’язки з Dodge Hornet і майбутньою заміною Fiat 500X.

Нова візуалізація від наших друзів з Motor.es намагається побачити майбутнє кросовера початкового рівня Alfa Romeo, автомобіля розміром трохи більше чотирьох метрів, що повторює Avenger, а його загальна довжина становить 4084 міліметри. Для порівняння, Tonale має довжину 4530 мм. Бренд Stellantis не буде збирати модель вдома в Італії, оскільки виробництво відбуватиметься в Польщі на заводі в Тихах, де виготовляється Avenger, а також де, як очікується, оживе відроджений Fiat 600.

Новий кросовер увійде в історію як перший електромобіль Alfa, але, як і у випадку з Avenger, також має бути гібридна версія. Він працюватиме на тій самій платформі CMP/eCMP, що й Peugeot 2008/E-2008 і Opel Mokka/Mokka-e. Чисто електрична модель буде передньопривідною, хоча Jeep показав концепт Avenger з повним приводом від пари моторів. Хай там як, варіант Alfa має бути найспортивнішим з усіх попередників.