В сети появился рендеринг субкомпактного кроссовера Alfa Romeo в 2024 году.

Модель B-сегмента, которую раньше называли Brennero, будет иметь другое название, когда она поступит в продажу в 2024 году. Об этом недавно сообщил генеральный директор Жан-Филипп Импарато, доюавив, что окончательное решение будет принято в июне, объявление запланировано на сентябрь.

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Новый кроссовер может возродить старое имя MiTo, намекнул в прошлом легендарный итальянский бренд. Однако Alfa Romeo ясно дала понять, что духовный преемник будет более практичным, если будет иметь заднюю дверь, что имеет смысл, учитывая, что Jeep Avenger является пятидверным кроссовером. Модель Sub-Tonale также будет иметь глубокие связи с Dodge Hornet и предстоящей заменой Fiat 500X.

Новая визуализация от наших друзей из Motor.es пытается увидеть будущее кроссовера начального уровня Alfa Romeo, повторяющего Avenger автомобиля размером чуть более четырех метров, а его общая длина составляет 4084 миллиметра. Для сравнения, Tonale имеет длину 4530 мм. Бренд Stellantis не будет собирать модель дома в Италии, поскольку производство будет производиться в Польше на заводе в Тихах, где производится Avenger, а также где, как ожидается, оживет возрожденный Fiat 600.

Новый кроссовер войдет в историю как первый электромобиль Alfa, но, как и в случае с Avenger, тоже должна быть гибридная версия. Он будет работать на той же платформе CMP/eCMP, что и Peugeot 2008/E-2008 и Opel Mokka/Mokka-e. Чисто электрическая модель будет переднеприводной, хотя Jeep показал концепт Avenger с полным приводом от пары моторов. Как бы то ни было, вариант Alfa должен быть самым спортивным из всех.