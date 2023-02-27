Ожидается, что в 2025 году Giulia будет предлагаться только как электромобиль и будет потенциально включать вариант фастбек универсал.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio всегда была суперкаром, замаскированным под четырехдверный спортивный седан. Что делает его отличным, так это его острая управляемость и двойной турбо V6 на 503 лошадиные силы. Когда автопроизводитель объявил, что следующая итерация автомобиля будет электрической, это вызвало определенный страх.

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В интервью Autocar генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато пытался уверить людей по поводу следующей Giulia. Новый автомобиль превратится в электромобиль с базовой моделью мощностью 345 лошадиных сил и более мощным вариантом Veloce, имеющим мощность более 790 лошадиных сил. Но подлинным удовольствием станет Quadrifolio мощностью 1000 лошадиных сил, что почти вдвое превышает текущее количество автомобилей.

Будучи самой мощной версией, Quadrifolio, скорее всего, получит полный привод и будет использовать схожую установку с новым Maserati Granturismo Folgore, использующим три электродвигателя и возможностью векторизации крутящего момента. Импарато также отметил, что запас хода электромобиля будет составлять около 700 км, что сравнимо с текущим лимитом автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Генеральный директор Alfa Romeo также подчеркнул важность превращения автопроизводителя в полностью электрический. "Мы меняемся, потому что должны", - сказал он. "Иначе Alfa Romeo была бы мертва".

С точки зрения дизайна, Giulia может эволюционировать от своей нынешней формы седана до универсала в стиле фастбэк, пытаясь привлечь больше покупателей. Однако, по словам Импарато, это все равно будет "Alfa Romeo, которую мы все хотим".

Независимо от того, какую форму примет новая Giulia, ожидается, что она появится к середине десятилетия, что поможет Alfa Romeo достичь поставленных целей – стать исключительно электрическим брендом к 2027 году. Этот график, вероятно, означает, что у нового автомобиля будет 800-вольтная электрическая сеть Stellantis. Архитектура построена на платформе STLA. Как следствие, Guilia предложит значительную производительность, а также возможность быстрой зарядки, при этом перезарядка от 10 до 80% занимает менее 18 минут.