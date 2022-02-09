Компактний кросовер з гібридною силовою установкою має спортивний характер і здатен прискорюватись до першої сотні на спідометрі за 6 секунд.

Італійська марка три роки готувала нас до дебюту свого другого кросовера, а коли настав час – припустилась прикрих помилок. Спочатку фотографії та технічні характеристики Tonale потрапили в Мережу раніше запланованого часу, а з офіційною прем’єрою на каналі Alfa Romeo в YouTube були розміщені презентаційні відео без звукових доріжок. Подібні речі навряд чи допоможуть Alfa Romeo з La Metamorfosi – перетворенням на щось краще.

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Alfa Romeo переживає не найкращі часи, але з переходом під крило альянсу Stellantis та повним оновленням своєї лінійки моделей сподівається, що справи підуть вгору. Тому прем’єру Tonale називають La Metamorfosi – метаморфозою.

“Tonale знаменує собою метаморфозу Alfa Romeo, вказуючи на нову еру підключення та електрифікації” – говорить виробник у презентаційному повідомленні. “Найсучасніші технології, програмне забезпечення та системи електрифікації, створені, щоб передати ДНК бренду – кращий досвід водіння, володіння та вартості”. Та всі ці твердження перекреслює примітивна помилка з презентаційними відео. Вісім коротких відео, присвячених дизайну, технологіям, якості виробництва(!), технологіям підключення та іншим аспектам нового кросовера були розміщені на офіційному каналі Alfa Romeo без звукових доріжок оповідачів.

Інші ключові аспекти, на яких Alfa Romeo наголошує у прес-релізі, говорять про наступне:

- Зроблено в Італії, на оновленому заводі Giambattista Vico в Помільяно д’Арко, одному з найсучасніших виробничих заводів в автомобільній промисловості;

- Світовий ексклюзив, Tonale — перший автомобіль на ринку, оснащений цифровим сертифікатом NFT (незамінний токен);

- Абсолютно нова інформаційно-розважальна система з двома великими екранами Full TFT загальною діагоналлю 22,5 дюйма, розроблена для оновлень по повітрю та інтеграції з Amazon Alexa;

- Два рівні електрифікації – гібридний та плагін-гібридний Hybrid Q4, розроблений для забезпечення найкращої продуктивності у своєму класі;

- Нова 48-вольтова гібридна силова система може обертати колеса, навіть коли двигун внутрішнього згоряння вимкнений;

- Плагін-гібридна версія Q4 потужністю 275 к.с. з повним приводом Q4 має очікуваний запас ходу на електриці до 80 км в міському циклі.

Фото: Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Сухі характеристики та технічні дані дають більш конкретну інформацію. Габарити Alfa Romeo Tonale складають 4,53 x 1,84 x 1,6 метра у довжину, ширину й висоту, колісна база сягає 2636 мм. Передня та задня підвіски – на стійках Макферсон, а для дорожчих комплектацій – з електроннокерованими амортизаторами Koni.

Tonale став першим плагін-гібридом Alfa Romeo. Силова установка на основі чотирициліндрового турбомотора 1.3 MultiAir комбінує продуктивність зі 122-сильним електромотором на задній осі, що живиться від акумулятора на 15,5 кіловат-години та системи рекуперації. Загальна продуктивність системи складає 275 к.с., які дозволяють кросоверу прискорюватись від 0 до 100 км/год за 6,2 секунди. Також з вимкненим ДВЗ кросовер може долати до 80 кілометрів, а зарядити батарею на 100% можна за 2,5 години, використовуючи термінал потужністю 7,4 кіловати.

“Легкі” гібридні версії з 48-вольтовим електромотором, вбудованим у 7-швидкісну автоматичну коробку передач пропонують віддачу у 130 та 160 кінських сил. На європейських ринках Tonale також пропонуватимуть із дизельним мотором 1.6 потужністю 130 к.с., а у США замість нього буде пропонуватись 260-сильний бензиновий турбомотор 2.0 з автоматичною трансмісією на 9 передач та повним приводом.

Всередині Alfa Romeo Tonale рясно оздоблений шкірою та алькантарою, прикрашений панелями з алюмінію, а вся інформація та керування внутрішніми системами, що потрібні водію, зосереджені на парі екранів. Панель приладів – це 12,3-дюймовий дисплей, а мультимедійні функції – тачскрін з діагоналлю 10,25 дюйма. Система сумісна з бездротовими інтерфейсами Apple CarPlay та Android Auto, пристосована до роботи з Amazon Alexa та оновлюється через бездротовий інтернет.

Alfa Romeo Tonale надійде у продаж в Європі влітку цього року, а США дістанеться на початку наступного. Ціни поки не оголошені, однак видання Motor1 повідомляє, з посиланням на внутрішнє джерело в Alfa Romeo, що в Америці базові версії будуть у верхньому діапазоні 30 тисяч доларів, а топові – 50+ тисяч.