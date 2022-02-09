Компактный кроссовер с гибридной силовой установкой имеет спортивный характер и способен ускоряться до первой сотни на спидометре за 6 секунд.

Итальянская марка три года готовила нас к дебюту своего второго кроссовера, а когда пришло время – допустила досадные ошибки. Сначала фотографии и технические характеристики Tonale попали в сеть раньше запланированного времени, а с официальной премьерой на канале Alfa Romeo в YouTube были размещены презентационные видео без звуковых дорожек. Подобные вещи вряд ли помогут Alfa Romeo с La Metamorfosi – превращением в нечто лучшее.

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Alfa Romeo переживает не лучшие времена, но с переходом под крыло альянса Stellantis и полным обновлением своей линейки моделей надеется, что дела пойдут вверх. Поэтому премьеру Tonale называют La Metamorfosi-метаморфозой.

"Tonale знаменует собой метаморфозу Alfa Romeo, указывая на новую эру подключения и электрификации” – говорит производитель в презентационном сообщении. “Современные технологии, программное обеспечение и системы электрификации, созданные, чтобы передать ДНК бренда – лучший опыт вождения, владения и стоимости”. И все эти утверждения перечеркивает примитивная ошибка с презентационными видео. Восемь коротких видео, посвященные дизайну, технологиям, качеству производства(!), технологиям подключения и другим аспектам нового кроссовера были размещены на официальном канале Alfa Romeo без звуковых дорожек.

Другие ключевые аспекты, на которых Alfa Romeo подчеркивает в пресс-релизе, говорят о следующем:

- Сделано в Италии, на обновленном заводе Giambattista Vico в Помильяно д'Арко, одном из самых современных производственных заводов в автомобильной промышленности;

- Мировой эксклюзив, Tonale – Первый автомобиль на рынке, оснащенный цифровым сертификатом NFT (незаменимый токен);

- Совершенно новая информационно-развлекательная система с двумя большими экранами Full TFT общей диагональю 22,5 дюйма, разработанная для обновлений по воздуху и интеграции с Amazon Alexa;

- Два уровня электрификации – гибридный и плагин-гибридный Hybrid Q4, разработанный для обеспечения наилучшей производительности в своем классе;

- Новая 48-вольтовая гибридная силовая система может вращать колеса, даже когда двигатель внутреннего сгорания выключен;

- Плагин-гибридная версия Q4 мощностью 275 л. с. с полным приводом Q4 имеет ожидаемый запас хода на электричестве до 80 км в городском цикле.

Фото: Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Сухие характеристики и технические данные дают более конкретную информацию. Габариты Alfa Romeo Tonale составляют 4,53 x 1,84 x 1,6 метра в длину, ширину и высоту, колесная база достигает 2636 мм. Передняя и задняя подвески – на стойках Макферсон, а для более дорогих комплектаций – с электронноуправляемыми амортизаторами Koni.

Tonale стал первым плагин-гибридом Alfa Romeo. Силовая установка на основе четырехцилиндрового турбомотора 1.3 MultiAir комбинирует производительность со 122-сильным электромотором на задней оси, который питается от аккумулятора на 15,5 киловатт-часа и системы рекуперации. Общая производительность системы составляет 275 л. с., которые позволяют кроссоверу ускоряться от 0 до 100 км/ч за 6,2 секунды. Также с выключенным ДВС кроссовер может преодолеть до 80 километров, а зарядить батарею на 100% можно за 2,5 часа, используя терминал мощностью 7,4 киловатта.

“Легкие” гибридные версии с 48-вольтовым электромотором, встроенным в 7-скоростную автоматическую коробку передач предлагают отдачу в 130 и 160 лошадиных сил. На европейских рынках Tonale также будут предлагать с дизельным мотором 1.6 мощностью 130 л. с., а в США вместо него будет предлагаться 260-сильный бензиновый турбомотор 2.0 с автоматической трансмиссией на 9 передач и полным приводом.

Внутри Alfa Romeo Tonale обильно украшен кожей и алькантарой, украшен панелями из алюминия, а вся информация и управление внутренними системами, которые нужны водителю, сосредоточены на паре экранов. Панель приборов – это 12,3-дюймовый дисплей, а мультимедийные функции – тачскрин с диагональю 10,25 дюйма. Система совместима с беспроводными интерфейсами Apple CarPlay и Android Auto, адаптирована к работе с Amazon Alexa и обновляется через беспроводной интернет.

Alfa Romeo Tonale поступит в продажу в Европе летом этого года, а США достанется в начале следующего. Цены пока не объявлены, однако издание Motor1 сообщает, со ссылкой на внутренний источник в Alfa Romeo, в Америке базовые версии будут в верхнем диапазоне 30 тысяч долларов, а топовые – 50+ тысяч.