Новинка во многих аспектах первая для чешского производителя. Skoda Enyaq Coupe RS iV – это первый серийный кроссовер-лифтбек, первый спортивный электрокар, но более важно, что это первый подобный автомобиль, который может появиться на украинском рынке.

Skoda Enyaq Coupe iV Enyaq – также самый мощный автомобиль чешской марки на сегодняшний день. Свои основы и формы он взял от Volkswagen ID5 GTX, а дизайн – от обычного Enyaq iV. Электрокар с улучшенной аэродинамикой и характеристиками должен появиться у европейских дилеров Skoda весной.

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До этого времени Skoda выпускала купеподобные кроссоверы только для китайского рынка – например Kodiaq GT и Kamiq GT. И подобие кузова к спорткарам там достигалось слегка заваленными задними стойками, тогда как Enyaq Coupe iV имеет полностью переработанную верхнюю часть кузова по сравнению с Enyaq iV. Хотя версия купе имеет более наклонную линию крыши, высота потолка не убавилась, а даже выросла, пусть и на символические шесть миллиметров. Габариты новинки показаны на рисунке ниже.

Кроссовер-лифтбек Enyaq Coupe iV будет предложен в четырех вариантах. Базовая модель с индексом 60 будет иметь одномоторную установку мощностью 179 лошадиных сил, батарею на 62 киловатт-часа и задний привод. Enyaq Coupe 80 iV получит 204-сильный электромотор и батарею на 82 киловатт-часа с которой сможет проехать максимальные 545 километров.

Фото: Skoda Enyaq Coupe iV / Skoda

Топовая модификация Enyaq Coupe 80x оснащается двумя электромоторами с совокупной отдачей в 265 лошадиных сил. Наконец, в спортивном формате RS, купеобразный электрический кроссовер имеет мощность в 306 лошадиных сил, поступающих от пары моторов. Последний способен ускоряться от 0 до 100 километров в час за 6,5 секунд, что ставит его на одну линию с бензиновыми спорткарами. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 километров в час.

Фото: Skoda Enyaq Coupe RS iV / Skoda

Базовым версиям Enyaq Coupe iV положен 13-дюймовый экран мультимедийной системы, виртуальная приборная панель диагональю 5,3 дюйма, панорамная крыша уже в первоначальной комплектации и 18-дюймовые диски. В списке опций будут проекционный дисплей, матричные фары и диодная подсветка передней панели на месте решетки радиатора.

Электрический Enyaq можно ожидать в продаже в украинской дилерской сети Skoda. Следовательно, существует возможность появления на нашем рынке не только в форме обычного кроссовера и Coupe, но и в спортивной версии RS – официальный импортер марки подтвердил Auto24, работающий над тем, чтобы это произошло