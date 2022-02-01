Новинка у багатьох аспектах є першою для чеського виробника. Skoda Enyaq Coupe RS iV. Це перший серійний кросовер-ліфтбек, перший спортивний електрокар, але важливіше, що це перший подібний автомобіль, який може з'явитись на українському ринку.

Skoda Enyaq Coupe iV Enyaq – це також найпотужніший автомобіль чеської марки на сьогодні. Свої основи та форми він узяв від Volkswagen ID5 GTX, а дизайн – від звичайного Enyaq iV. Електрокар з покращеною аеродинамікою та характеристиками повинен з’явитись у європейських дилерів Skoda навесні.

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До цього часу Skoda випускала купеподібні кросовери лише для китайського ринку – наприклад Kodiaq GT і Kamiq GT. Та подібність кузову до спорткарів там досягалась злегка заваленими задніми стійками, тоді як Enyaq Coupe iV має повністю перероблену верхню частину кузову, у порівнянні з Enyaq iV. Хоча версія купе має більш похилу лінію даху, висота стелі не зменшилась, а навіть зросла, нехай і на символічні шість міліметрів. Габарити новинки показано на зображенні нижче.

Кросовер-ліфтбек Enyaq Coupe iV запропонують у чотирьох варіантах. Базова модель з індексом 60 матиме одномоторну установку потужністю 179 кінських сил, батарею на 62 кіловат-години та задній привід. Enyaq Coupe 80 iV отримає 204-сильний електромотор і батарея на 82 кіловат-години з якою зможе проїхати максимальні 545 кілометрів.

Фото: Skoda Enyaq Coupe iV / Skoda

Топова модифікація Enyaq Coupe 80x оснащується двома електромоторами з сукупною віддачею у 265 кінських сил. Нарешті, у спортивному форматі RS, купеподібний електричний кросовер має потужність у 306 кінських сил, які надходять від пари моторів. Останній здатен прискорюватись від 0 до 100 кілометрів на годину за 6,5 секунди, що ставить його на одну лінію з бензиновими спорткарами. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 180 кілометрів на годину.

Фото: Skoda Enyaq Coupe RS iV / Skoda

Базовим версіям Enyaq Coupe iV покладено 13-дюймовий екран мультимедійної системи, віртуальна панель приладів діагоналлю 5,3 дюйми, панорамний дах вже в початковій комплектації та 18-дюймові диски. У списку опцій будуть проєкційний дисплей, матричні фари та діодне підсвічування передньої панелі на місці радіаторної решітки.

Електричний Enyaq очікується у продажу в українській дилерській мережі Skoda. Відтак, існує можливість його появи на нашому ринку не лише у формі звичайного кросовера та Coupe, а й у спортивній версії RS – офіційний імпортер марки підтвердив Auto24, що працює над тим, щоб це сталося.