Поліція випустить на українські дороги "фантоми" – автомобілі без розпізнавальних знаків, які будуть фіксувати перевищення швидкості. Зупиняти автомобілі порушників не будуть – натомість, як і у випадку з камерами відео фіксації, штрафуватимуть власників авто.

Вже наступного тижня на дорогах України з'являться "фантоми" – поліцейські автомобілі без розпізнавальних знаків, які стежитимуть за дотриманням правил дорожнього руху, і передаватимуть патрульним інформацію про автомобілі, водії яких порушують ПДР. Штрафуватимуть за ці порушення власників авто. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

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"Це також новинка, яку побачать буквально вже наступного тижня українці. Але власне не побачать, а відчують. Це будуть автомобілі без розпізнавальних знаків, який може фіксувати багато об'єктів одночасно – як автомобілів, які їдуть назустріч, так і поряд з цим автомобілем. Система буде передавати інформацію і будуть порушникам (автовласникам прим ред.) виписуватись штрафи за перевищення швидкості", – заявив Денис Монастирський.