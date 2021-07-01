Автомобілі поліції, які призначені для прихованого контролю швидкості, виявились поза правовим полем.

Використання "фантомів", які находу можуть контролювати швидкість інших учасників дорожнього руху, виявилось незаконним. На це звернув увагу заступник голови координаційної ради загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв.

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"Цікаво, як на "фантомах" поліції буде дотримана ця норма ст. 40 Закону "Про Національну поліцію"? "Інформація про змонтовану / розміщену фототехніку и відеотехніку, технічні засоби з виявлення та / або фіксації правопорушення ... повинні буті розміщені на видному місці"", - написав Володимир Караваєв на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, що 4 автомобілі та 4 комплекси вже передано за програмою безпеки дорожнього руху до патрульної поліції України. Наразі відбувається процес технічного монтування та налаштування комплексів. Загалом в Україні планується використання близько 300 “фантомів”.