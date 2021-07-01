Автомобили полиции, предназначенные для скрытого контроля скорости, оказались вне правового поля.

Использование "фантомов", которые находу могут контролировать скорость других участников дорожного движения, оказалось незаконным. На это обратил внимание заместитель главы координационного совета общенационального форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

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"Интересно, как на "фантомах" полиции будет соблюдена эта норма ст. 40 Закона "О Национальной полиции": "Информация о смонтированной/размещенной фототехнике и видеотехнике, технических средствах по выявлению и/или фиксации правонарушения... должна быть размещена на видном месте", написал Владимир Караваев на своей странице в соцсети.

Напомним, что 4 автомобиля и 4 комплекса уже передано по программе безопасности дорожного движения в патрульной полиции Украины. Сейчас происходит процесс технического монтаж и настройка комплексов. Всего в Украине планируется использование около 300 "фантомов".