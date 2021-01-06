Переданы патрульной полиции 4 авто-фантома на основе Skoda Kodiaq для фиксации на дороге превышений скорости движения пока не начали работу.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции. "Они (эти автомобили) пока не работают", – сказала спикер патрульной полиции Яна Кутовая.

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По ее словам, пока неизвестно, когда эти автомобили начнут свою работу. Также она отметила, что они еще не работают даже в тестовом режиме.

Данные автомобили будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в движении, в частности, превышение скорости другими транспортными средствами.