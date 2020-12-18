"Фантомы", созданные на базе Skoda Kodiaq, уже на службе в Национальной полиции Украины.

Национальной полиции Украины передали 4 автомобиля, которые оснащены интегрированной системой контроля скорости движущихся транспортных средств. Именно благодаря этим системам патрульные смогут фиксировать нарушения скорости в движении – по ходу патрульного авто, напротив и даже позади.

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"Стоимость автомобилей 3,7 млн грн. Эти четыре машины – это пилотный проект, в следующем году планируем закупить еще 125 "Фантомов", – сообщил председатель Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.