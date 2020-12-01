Об этом рассказал Глава Укринфрапроекта Кирилл Хомяков.

По словам чиновника, первые полицейские автомобили-фантомы, которые будут тайно контролировать скорость движения, будут созданы на базе Skoda Kodiaq. Они смогут контролировать скорость движения в попутном и встречном направлении.

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“Мы запускаем пилотный проект и уже четыре таких автомобиля заработают в этом году”, – рассказал чиновник. Но не факт, что остальные автомобили (кроме первых четырех тестовых) будут именно этой марки и модели.

По его словам в случае выявления нарушения “фантом” будет включать мигалки и останавливать водителя-нарушителя.