Голова Укрінфрапроекту Кирил Хом’яков розповів, на яких авто поліцейські таємно перевірятимуть швидкість руху автомобілів.

За словами чиновника, перші поліцейські автомобілі-фантоми, які таємно контролюватимуть швидкість руху, будуть створені на базі Skoda Kodiaq. Вони зможуть контролювати швидкість руху у попутному та зустрічному напрямку.

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“Ми запускаємо пілотний проект і вже чотири таких автомобілі запрацюють в цьому році”, - розповів посадовець. У наступному році їх кількість збільшать до 150. Однак не факт, що наступні автомобілі (після тестових чотрьох) будуть саме цієї моделі.

За словами Кирила Хом’якова, у випадку виявлення порушення “фантом” буде вмикати мигалки та зупиняти водія-порушника.