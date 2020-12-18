"Фантоми" створені на базі Skoda Kodiaq вже на службі у Національної поліції України.

Національній поліції України передали 4 автівки, які оснащені інтегрованою системою контролю швидкості рухомих транспортних засобів. Саме завдяки цим системам патрульні зможуть фіксувати порушення швидкості в русі - по ходу патрульного авто, навпроти та навіть позаду.

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“Вартість автівок 3,7 млн грн. Ці чотири машини - це пілотний проєкт, в наступному році плануємо закупити ще 125 “Фантомів”, повідомив голова Укрінфрапроекту Кирило Хом'яков.