Передані патрульній поліції 4 авто-фантома на основі Skoda Kodiaq для фіксації на дорозі перевищень швидкості руху поки не почали роботу.

Про це повідомила прес-служба Патрульній поліції. "Вони (ці автомобілі) поки не працюють", - сказала спікер патрульної поліції Яна Кутова.

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За її словами, поки невідомо, коли ці авто почнуть свою роботу. Також вона зазначила, що вони ще не працюють навіть в тестовому режимі.

Дані автомобілі фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху в русі, зокрема, перевищення швидкості іншими транспортними засобами.