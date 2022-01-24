Полиция выпустит на украинские дороги "фантомы" – автомобили без опознавательных знаков, которые будут фиксировать превышение скорости. Останавливать автомобили нарушителей не будут – вместо того, как и в случае с камерами видеофиксации, будут штрафовать владельцев автомобилей.

Уже на следующей неделе на дорогах Украины появятся "фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, которые будут следить за соблюдением ПДД, и будут передавать патрульным информацию об автомобилях водителей которых нарушают ПДД. Будут штрафовать за эти нарушения владельцев авто. Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Читайте также: Полицейские "фантомы" в Украине оказались незаконными

"Это также новинка, которую увидят буквально уже на следующей неделе украинцы. Но, собственно, не увидят, а почувствуют. Это будут автомобили без опознавательных знаков, которые могут фиксировать много объектов одновременно – как автомобилей, которые едут навстречу, так и рядом с этим автомобилем. Система будет передавать информацию и будет нарушителям (автовладельцам прим ред.) выписываться штрафы за превышение скорости", – заявил Денис Монастырский.