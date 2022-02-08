Итальянский автопроизводитель анонсировал Tonale еще в 2019 году и с тех пор дразнил тизерными изображениями. На сегодняшний день запланирована официальная премьера новинки. Трансляция презентации начнется в 16:00 по киевскому времени. Впрочем, бросить первый взгляд на новинку и даже узнать основные характеристики можно уже сейчас.

Stellantis не удержал “кота в мешке” – видеозапись с новым Alfa Romeo Tonale проникла в Сеть через польский портал Autogaleria.pl, в распоряжении которого оказались подробные снимки кроссовера снаружи и внутри, а также его технические характеристики.

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На изображениях от польского издания (стоп-кадрах видео) можно заметить, что серийный кроссовер несколько потерял в стиле по пути от концепта к серийной модели. Да, в Tonale значительно увеличились свесы, особенно сзади. Также видны меньшие колеса, чем у шоукара, что делает общий вид модели менее гармоничным.

Фото: неофициальные изображения Alfa Romeo Tonale / Autogaleria.pl

Информацию о габаритах кроссовера Autogaleria.pl не предоставляет, а лишь подробную информацию о его силовых агрегатах. Кроссовер будет предлагаться с тремя установками. Все они имеют в основе 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор, созданный на базе двигателя FireFly 1.3, разработанного бразильскими и итальянскими инженерами Fiat. Для Tonale агрегат не только "расточили" до большего объема, но и усилили электрическими довесками. В результате производительность силовых установок начинается от 130 л.с. для базовой версии модели составляет 160 л.с. для более дорогой версии. А топовый гибрид-плагин с дополнительным электромотором на задней оси обеспечивает отдачу в 275 л.с. В зависимости от силового агрегата Tonale комплектуется 7-скоростной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением или 6-скоростным "автоматом".

Фото: концепт Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

В зависимости от рынка, линейка моторов может включать 1,6-литровый дизельный агрегат на 130 сил и 2-литровый бензиновый турбомотор от Giulia и Stelvio, который сочетается с 9-скоростным "автоматом" и генерирует 256 л.с. мощности. Вероятно, два последних агрегата будут предложены на европейских рынках.

Плагин-гибридному Tonale обещан запас хода без бензина около 80 километров. Но только в городе, поскольку на шоссе этот показатель снизится. Alfa Romeo также упоминает об интеллектуальном адаптивном круиз-контроле, который обеспечивает кроссоверу автономность 2 уровня.

Tonale будет иметь две комплектации (Super и T.I.) и два пакета (Sprint и Veloce). Неясно, какие комплектации получат вышеперечисленные варианты двигателей.

Autogaleria.pl имеет больше изображений кроссовера, поэтому, если невозможно терпеть до 16:00, можно подробно рассмотреть Alfa Romeo Tonale уже сейчас.