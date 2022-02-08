Італійський автовиробник анонсував Tonale ще у 2019 році й відтоді дражнив тизерними зображеннями. На сьогодні запланована офіційна прем'єра новинки. Трансляція презентації онлайн розпочнеться о 16:00 за київським часом. Втім, кинути перший погляд на новинку і навіть дізнатись головні характеристики можна вже зараз.

Stellantis не утримав “кота в мішку” – відеозапис з новим Alfa Romeo Tonale просочився в Мережу через польський портал Autogaleria.pl, у розпорядженні якого виявились детальні знімки кросовера зовні та всередині, а також його технічні характеристики.

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На зображеннях від польського видання (стоп-кадрах відео) можна помітити, що серійний кросовер дещо втратив у стилі на шляху від концепта до серійної моделі. Так, у Tonale значно збільшились звиси, особливо ззаду. Також видно менші колеса, ніж у шоукара, що робить загальний вигляд моделі менш гармонійним.

Фото: неофіційні зображення Alfa Romeo Tonale / Autogaleria.pl

Інформації про габарити кросовера Autogaleria.pl не надає, а лише детальну інформацію про його силові агрегати. Кросовер пропонуватиметься з трьома установками. Усі вони мають в основі 1,5-літровий трициліндровий турбомотор, створений на базі двигуна 1.3 FireFly, розробленого бразильськими та італійськими інженерами Fiat. Для Tonale агрегат не лише “розточили” до більшого об’єму, а ще й посилили електричними доважками. В результаті, продуктивність силових установок починається від 130 к.с. для базової версії моделі, становить 160 к.с. для дорожчої версії. А топовий плагін-гібрид з додатковим електромотором на задній осі забезпечує віддачу у 275 к.с. Залежно від силового агрегату, Tonale комплектується 7-швидкісною автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням або 6-швидкісним “автоматом”.

Фото: концепт Alfa Romeo Tonale / Alfa Romeo

Залежно від ринку, лінійка моторів також може включати 1,6-літровий дизельний агрегат на 130 сил та 2-літровий бензиновий турбомотор від Giulia і Stelvio, який поєднується з 9-швидкісним “автоматом” і генерує 256 к.с. потужності. Ймовірно, два останніх агрегати будуть запропоновані на європейських ринках.

Плагін-гібридному Tonale обіцяно запас ходу без бензину близько 80 кілометрів. Але лише в місті, оскільки на шосе цей показник зменшиться. Alfa Romeo також згадує про інтелектуальний адаптивний круїз-контроль, який забезпечує кросоверу автономність 2 рівня.

Tonale матиме дві комплектації (Super і T.I.) і два пакети (Sprint і Veloce). Неясно, які комплектації отримають вищезазначені варіанти двигунів.

Autogaleria.pl має більше зображень кросовера, тому, якщо незмога терпіти до 16:00, можна детально роздивитись Alfa Romeo Tonale вже зараз.