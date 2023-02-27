Очікується, що в 2025 році Giulia буде пропонуватися лише як електромобіль і потенційно включатиме варіант фастбек універсал.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio завжди була суперкаром, замаскованим під чотиридверний спортивний седан. Що робить його чудовим, так це його гостра керованість і подвійний турбо V6 на 503 кінські сили. Тож коли автовиробник оголосив, що наступна ітерація автомобіля буде електричною, це викликало певний страх.

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В інтерв'ю Autocar генеральний директор Alfa Romeo Жан-Філіп Імпарато намагався запевнити людей щодо наступної Giulia. Новий автомобіль перетвориться на електромобіль із базовою моделлю потужністю 345 кінських сил і більш потужним варіантом Veloce, який має потужність понад 790 кінських сил. Але справжнім задоволенням стане Quadrifolio потужністю 1000 кінських сил, що майже вдвічі перевищує поточну кількість автомобілів.

Будучи найпотужнішою версією, Quadrifolio, швидше за все, отримає повний привід і буде використовувати схожу установку з новим Maserati Granturismo Folgore, яка використовує три електродвигуни та можливість векторизації крутного моменту. Імпарато також зазначив, що запас ходу електромобіля становитиме близько 700 км, що можна порівняти з поточним лімітом автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Генеральний директор Alfa Romeo також підкреслив важливість перетворення автовиробника на повністю електричний. «Ми міняємося, тому що повинні», — сказав він. «Інакше Alfa Romeo була б мертва».

З точки зору дизайну, Giulia може еволюціонувати від своєї нинішньої форми седана до універсала у стилі фастбек, намагаючись залучити більше покупців. Проте, за словами Імпарато, це все одно буде «Alfa Romeo, яку ми всі хочемо».

Незалежно від того, яку форму прийме нова Giulia, очікується, що вона з’явиться до середини десятиліття, що допоможе Alfa Romeo досягти поставленої мети – стати виключно електричним брендом до 2027 року. Цей графік, ймовірно, означає, що новий автомобіль матиме 800-вольтну електричну мережу Stellantis. Архітектура побудована на платформі STLA. Як наслідок, Guilia запропонує значну продуктивність, а також можливість швидкої зарядки, при цьому перезарядка від 10 до 80% займає менше ніж 18 хвилин.