Alfa Romeo оставили в мастерской где-то в США для мелкого ремонта. Машину сделали, а после чего решили проверить ее на ходу. Это закончилось настоящей автотрощей.

Владелец Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio надеялся получить исправный автомобиль, а вместо этого приехал по вызову полиции и увидел кучу металла. Более того, его искалеченная машина находилась в компании не менее разбитых Porsche 911 и Mercedes-Benz GLE-Class.

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Alfa Romeo с 2,9-литровым двигателем V6 и двойным турбонаддувом с мощностью в 503 л.с., оказалась наверху Porsche и Mercedes-Benz, а такое не часто увидишь.

Подозрение, что автослесарь был пьян, не подтвердилось. Его за рулем этой "Альфы" подрезал микроавтобус. Чтобы уклониться от столкновения, водитель отремонтированной Alfa Romeo взял немного в сторону, но ему какой-то доли секунды не хватило для избежания столкновения с деревом. И тут началось.

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После взлета он приземлился на крышу Porsche 911, почти превратив его в кабриолет. Чуть меньшие повреждения получил Mercedes GLE, который остановил неконтролируемое смещение по дороге Alfa Romeo. Правда, GLE при этом сумел толкнуть Dodge Charger SRT Hellcat.

Больше всего не повезло владельцу Giulia, который всего пять месяцев назад приобрел машину. Он ездил аккуратно и соблюдал ПДД. Автомобиль имел нестандартный выхлоп и недавно был оклеен виниловой пленкой.

К счастью, никто из водителей не пострадал. Какое юридическое и финансовое наказание понесет автослесарь, который вызвал автотрощу, неизвестно. Пока ответственность за аварию перед владельцем Alfa Romeo несет мастерская, поскольку она взялась в работу транспортное средство и должна была его вернуть в исправном состоянии.