Компанія Tesla заявляла, що пікапи Cybertruck важко фарбувати, адже їх кузов створений з нержавіючої сталі. Однак, знайшлись ентузіасти, які поставили під сумнів слова Ілона Маска.

Коли Cybertruck перебував у розробці, Ілон Маск рішуче заявив, що пікап не матиме палітри кольорів, і пропонуватиметься виключно з нефарбованим кузовом. Саме тому всі Cybertruck сходять з конвеєра заводу Giga Texas у сріблястому відтінку матеріалу.

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Однак, знайшлися власники Tesla, які не маючи змоги пофарбувати модель у заводську фарбу, вирішили тюнінгувати пікап у приватних малярнях.В результаті, зараз ми можемо спостерігати це “чудо” – Cybertruck у сміливому відтінку Midnight Purple. На перший погляд, це може здатися глянцевим чорним, але під прямими сонячними променями або штучним світлом колір стає світлішим.

Насправді для цього Tesla Cybertruck використали не метод фарбування, а спеціальний вініл з плівки. Цей проєкт втілила в життя компанія OCDetailing, розташована у Фрімонті, Каліфорнія, неподалік від штаб-квартири Tesla.

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Команда використовувала одну із кольорових захисних плівок Stek під назвою DYNOpurple, товщиною 8 міліметрів. Завдяки такій товщині вона краще тримається, ніж звичайний вініл. На обгортку надається десятирічна гарантія проти розмежування, утворення бульбашок і тріщин.

Це високотехнологічний матеріал, який є стійким до проколів і гідрофобним, тобто має водовідштовхувальні властивості, а це навіть полегшує миття автомобіля.



Цей пікап також отримав тонування на вікнах, та спеціальне покриття фар й ліхтарів, аби вберегти їх від подряпин. Відомо, що це вже 4 Cybertruck, який персоналізувала компанія OCDetailing.

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Раніше компанія вже створила глянцевий чорний Cybertruck, білий пікап, та Cybertruck, обгорнутий у військовий зелений колір. Проте, можна впевнено сказати, що цей фіолетовий колір – найсміливіший з усіх.