Нові незалежні тестування доводять, що пікап від Tesla не зовсім відповідає заявленим технічним характеристикам.

Славнозвісний Tesla Cybertruck, або ж, як його прозвали у США “трикутник на колесах”, наразі коштує близько $100 000. Однак, така вартість все одно робить автомобіль досить привабливим, адже багато покупців в Америці хочуть придбати цей пікап.

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Tesla – стала тією компанією, яка змусила кожного іншого автовиробника почати виробництво електромобілів на акумуляторах. Проте, впевнено тримаючи лідерство довгі роки в ніші електричних седанів та кросоверів, в лінійці бренду не було того, що в США дуже люблять – пікапа.

Конкуренти Tesla, такі як Ford, Stellantis і General Motors встигли випередити її, і представили свої електричні пікапи, в той час, коли Tesla лише починала серйозні розмови про майбутній Cybertruck. Однак, схоже, що концепція футуристичного електричного пікапа справді себе виправдала, бо це авто досі не перестає бути в центрі уваги світової спільноти автомобільних фанатів.

Можливо, це все тому, що Cybertruck справді виглядає досить незвично, так само як у свій час виділявся DeLorean DMC-12. Він не схожий на жоден інший автомобіль на дорозі. До того ж він здається досить технологічним.

Пікап має стійке до ударів скло, міцний кузов та може похвалитися кабіною, яка створює тиск, щоб запобігти потраплянню небажаних частинок усередину, що також сприяє звукоізоляції. Це одна з причин, чому багато ранніх власників оцінюють звукову систему як вражаючу. Та чи насправді все так чудово, як про це заявляє Tesla?

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Як виявилось, Tesla відмовилась від ефективності. Високовольтний накопичувач енергії потужністю 123 кВт/год і два двигуни не дуже добре працюють. Незалежні тести запасу ходу, проведені на шосе, показали, що загальний запас ходу становить трохи більше ніж 400 км. Коли електромобілю довелося буксирувати різні типи причепів, запас ходу впав більше, ніж очікувалося. Деякі проїжджали менше ніж 150 км на одній зарядці.

Власник Cybertruck Foundation Series із трьома двигунами (він же Cyberbeast) вирішив провести власні випробування, побачивши звіти, опубліковані різними популярними користувачами YouTube. Основними відмінностями між двомоторними та тримоторними пікапами Tesla є запас ходу, вихідна потужність, максимальна швидкість і час розгону від нуля до 100 км на годину.

Хоча Cyberbeast перевершує Cybertruck у всіх цих категоріях, їхня буксирна здатність однакова. Шанувальники Tesla вже помітили, що продуктивність Cyberbeast нижча, ніж у Model S Plaid (різниця потужностей між ними становить 175 к.с.). Саме тому, він вирішив провести власне дослідження.

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В результаті, він виявив, що буксирування туристичного кемпера вагою 2585 кг при:

89 км/год у комфортному режимі має призвести до очікуваного діапазону у 212 км;

105 км/год у комфортному режимі має призвести до очікуваного запасу ходу у 169 км;

105 км/год у режимі Beast має призвести до очікуваного діапазону 164 км.

Без прикріпленого до нього кемпера Cyberbeast вагою 3138 кг може подолати 513 км на повній батареї на швидкості 105 км/год у режимі Beast, маючи декілька км залишку, щоб знайти потужний Supercharger.

Загалом, це хороший результат для тримоторного пікапа Tesla, однак помітно, що показники під час буксирування виявились значно нижчими, ніж було заявлено компанією.

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Варто пам’ятати, що Tesla може налаштувати програмне забезпечення, щоб зробити двигуни більш ефективними в деяких режимах приводу, як на звичайному, так і на спеціальній версії Cybertruck. Тобто, пікап, ще можна покращити.