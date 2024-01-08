Американський ютубер з каналу “Out of Spec Reviews” вирішив протестувати пікап від Tesla на автомагістралі, і як виявилось, в холодну пору року електромобіль видає значно менший запас ходу, ніж заявлений.

Під час поїздки по шосе, авто видало майже 410 км запасу ходу, що становить 79% від заявленого запасу ходу в 520 км. Поїздка проходила ввечері, за температури в 7°C, за умови, що авто постійно рухалось зі швидкістю 110 км/год. Автор зарядив пікап на 100%, і рухався на ньому до повного розряду батареї.

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Автор використовував повнопривідний автомобіль, на якому були встановлені шини підвищеної прохідності. На початку шляху, він припустив що авто точно проїде майже 500 км. Out of Spec Reviews, ймовірно, стане першим із багатьох шанувальників Tesla, хто перевірить модельний ряд Cybertruck, але наразі це перше широко поширене подібне випробування реальних характеристик автомобіля.

У 2019 році, коли Ілон Маск вперше анонсував футуристичну вантажівку, він сказав, що преміальна версія вантажівки матиме запас ходу у 800 км. Він також сказав, що ціна базового Cybertruck із заднім приводом становитиме трохи менше ніж 40 000 доларів, а найдорожча версія – майже 77 000.

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Тим часом на початку цього року Tesla показала, що найдешевша модель коштує 60 990 доларів США (вона не буде доступна до 2025 року), варіант із повним приводом коштує 79 990, а преміальна версія Cyberbeast – майже 100 тисяч. Найдешевша модель має орієнтовний запас ходу в 400 км, тоді як інші дві моделі – 520 і 550 кілометрів.

Невдовзі після того, як у листопаді Tesla розпочала поставки Cybertruck, автовиробник почав пропонувати серію Cybertruck Foundation за 120 000 доларів для власників бронювання.

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Tesla також заявила, що планує запропонувати подовжувач запасу ходу для Cybertruck. Пристрій займе приблизно одну третину кузова автомобіля і дозволить вантажівці проїхати приблизно 970 км на повному заряді. Також в компанії повідомляли, що планують розробити спеціальний опційний пакет, за допомогою якого Cybertruck можна буде перетворити на човен.