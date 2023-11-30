Презентація серійного Tesla Cybertruck відбудеться в прямому ефірі соціальної мережі X (раніше відомої як Twitter).

Ми справді не пам’ятаємо, коли востаннє було так багато галасу навколо нового автомобіля. Cybertruck не такий вже й новий, якщо врахувати, що Tesla вперше показала його три роки тому.

Так, офіційна прем’єра відбулася 21 листопада 2019 року в дизайн-студії компанії в Лос-Анджелесі. Сьогоднішня подія — це не відкриття саме по собі, а радше шоу, під час якого перші готові до виробництва вантажівки будуть передані першим користувачам.

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Tesla встановила пряму трансляцію на платформі соціальної мережі X (раніше відомій як Twitter), щоб показати всі дії сьогоднішньої події. Вона відбудеться в Остіні на Gigafactory Texas, де Cybertruck нарешті входить у серійне виробництво. Дизайн не є особливою таємницею, але ми вважаємо, що є деякі цікаві деталі, які очікують розкриття пізніше сьогодні.

Тоді це технічні характеристики, які, безсумнівно, змінилися за три роки, що минули з моменту дебюту Cybertruck. Ця електричка зможе буксирувати до 5 тонн і перевозити 1133 кілограми у багажнику. Наразі це, по суті, єдині підтверджені деталі, тому ми багато чого не знаємо про те, що ховається під цими численними краями вантажівки. Очікуються версії з одним, двома та трьома двигунами, і може бути чи не бути флагмана з чотирма двигунами. Голова Tesla Ілон Маск сказав, що планується створити потужну модель, але не повідомив, скільки двигунів вона матиме.

Ще одна велика частина головоломки – це розмір батареї. За оцінками, модель Standard Range матиме 120 кВт/год, а версія Long Range – 160 кВт/год, але це не офіційні цифри. Точна вага також залишається загадкою, хоча Маск сказав, що вона становить 2700-3200 кілограм залежно від конфігурації.

Функції, обіцяні Tesla, однаково цікаві, варіюються від «стійкого до осколків» скла до «пуленепроникного» корпусу. Cybertruck також отримає передній багажник, кришку кузова з електроприводом і гігантський склоочисник. О, і зарядний порт акуратно вбудований в обшивку заднього крила з боку водія.

А як щодо розміру? Точні розміри залишаються в секреті, але ми знаємо, що пікап із корпусом із нержавіючої сталі буде близько 5,7 метра у довжину.

Останні три роки були наповнені чутками та припущеннями, але пікантні плітки сьогодні закінчуються. Tesla збирається розповісти нам усе, що потрібно знати про свою надзвичайно суперечливу вантажівку, і нарешті розпочне поставки. Директор з дизайну продукції компанії Хав’єр Вердура сказав, що на захід буде доставлено лише 10 одиниць. Це крапля в морі порівняно з орієнтовними (і непідтвердженими) двома мільйонами попередніх замовлень.